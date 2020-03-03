Avukat Kudbedin Kaya'nın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Bakırköy'de bir restorandayken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kudbedin Kaya'nın öldürülmesine ilişkin 1 firari 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Vedat Gölcük, Kudbedin Kaya'nın kendisine tehdit edildiğini söylediğini ifade etti.

Bakırköy'de 21 Ekim 2017'de bir restoranda öldürülen avukat Kudbedin Kaya cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 6 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mete Menekşe olay günü misafirleri ile birlikte yemek için restorana gittiğini söyleyerek “Olayın gerçekleştiği masaya dönüktü sırtım. Ses duydum ama önce konfeti diye düşündüm. Arkama dönünce olayı gördüm. Saldırıyı yapan şahıs önümüzden geçti. Yüzünde atkı, şal gibi bir şey vardı” dedi.

“Silahı ateşleyen kişinin yüzü maskeliydi”

Bir diğer tanık Hakan Cudi Kaynak ise olay günü çocukluk arkadaşı ile buluştuğunu ve Kudbedin Kaya'nın da orada olduğunu söyledi. Kaynak “Silah sesi geldi. Kudbedin Kaya'nın yüzünün kanlar içinde kaldığını gördüm. Silahı ateşleyen kişinin yüzü maskeliydi. Teşhis etmem pek mümkün değil” şeklinde konuştu.

“Bana tehdit edildiğini söylemişti”

Kudbedin Kaya'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen tanık Vedat Gölcük ise “Ben de kolumdan yakalandım. Kudbedin bana tehdit edildiğini söylemişti” dedi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Naci Şerifi Zindaşti'nin yakalama emrinin dönüşünün beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 21 Ekim 2017'de gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede avukat Kudbedin Kaya'nın Bakırköy'de bir restorandayken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İddianamede, Zindaşti ile Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın husumetli oldukları, bu husumet sonucunda birçok kişinin öldürüldüğü belirtilerek, Büyükçekmece'de Zindaşti'nın kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile yeğeni Devrim Öztunç'un öldürülmelerine ilişkin olay da anlatılmıştı. Kudbedin Kaya'nın bu davada sanıklarından birinin avukatı olduğu ve bir duruşmada öldürüleceğini söylediği de belirtilmişti. İddianamede Kudbedin Kaya'nın öldürülmesine ilişkin sanık Zindaşti'nin kimliği tespit edilemeyen biri kadın, biri erkek iki kişiyi azmettirdiği, davanın diğer sanıklarının ise kimlikleri tespit edilemeyen bu kişilere eylemleri rahat gerçekleştirmeleri için sahte belgeler hazırladıkları açıklanmıştı. Firari sanık Naci Zindaşti hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme', ‘resmi belgede sahtecilik' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 8 yıla kadar, diğer 10 sanık hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 25 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.