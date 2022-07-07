Avukat Servet Bakırtaş'ın cenazesi toprağa verildi

Bakırköy'de dün ofisinde, daha önceden açtığı tazminat davasını geri çekmediği gerekçesiyle öldürülen Servet Bakırtaş'ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bakırköy'de dün ofisinde, Abdullah Türkoğlu isimli şahıs tarafından, kendisine açılan tazminat davası geri çekmediği için öldürülen Avukat Servet Bakırtaş bugün son yolcuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan'da kılınan namazın ardından Bakırtaş'ın cenazesi Kavaklı'daki Aile Mezarına defnedildi. Dualarla ve gözyaşlarıyla defnedilen Bakırtaş'ın mezarına çok sayıda avukat arkadaşı, ailesi ve sevenleri katıldı.