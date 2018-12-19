Avukata hakarete 1800 TL para cezası

'yi duruşmada savunan ve ardından müvekkili ile birlikte bir televizyon kanalına haber için konuşan avukat Funda Sadıkahmet Alp'e sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan sanık hakkında mahkeme, 1800 TL adli para ve 6 ay hapis cezası kararını verdi. Mahkeme, sanığın tehdit suçundan aldığı 6 ay hapis cezasını erteledi.

Estella M.'nin telefonuna C.K. tarafından casus yazılım yüklendiği ve taciz edildiği iddiaları ile başvurması üzerine avukat Funda Sadıkahmet Alp ve müvekkiliyle ilgili birlikte şikayetçi oldu. Avukat Sadıkahmet Alp ve müvekkili özel bir televizyon kanalına haber için konuştu. Haberin Youtube'a yüklenmesinin ardından olaya ilişkin sanığın kız kardeşi Leyla Dikmen, avukat Funda Sadıkahmet Alp ve Estella M. hakkında hakaret ve tehdit içerikli yorumlar paylaştı.

Avukat Funda Sadıkahmet Alp görevi icabı bu yorumlara maruz kalması nedeniyle avukatı Uğur Selçuk Çimen ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu ve konuyla ilgili dava başlatıldı.

Sanık: “Özür dilerim, pişmanım”

Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan sanık Leyla Dikmen olaya ilişkin ifadesinde şunları söyledi: “ Ben pişmanım bir anlık öfkeyle hata yaptım. Ben Funda hanımı şahsen tanımam. Daha önce belirttiğim gibi ağabeyimin davasıyla ilgili Youtube'da bir haberde çok çirkin ithamlarda bulunan yorumcular olduğu için anlık öfke ile hata ile bu suçu işledim. Özür dilerim, özür diliyorum, pişmanım.”

Müşteki Alp'in avukatı Uğur Selçuk Çimen ise şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Tarafların dinlenilmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Leyla Dikmen'e ‘hakaret' suçundan 90 gün adli para cezası vererek, günlüğü 20 TL'den bu cezayı 1.800 liraya çevirdi.

Mahkeme, 'tehdit' suçundan sanığı 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme sanığın bu cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından olaya ve karara ilişkin açıklama yapan Funda Sadıkahmet Alp, ”Şu an dosyadaki karşımızdaki sanık hakkımızda çok ağır dilde hakaret ve tehditler ile dolu bir takım yazılar yazmış tabii bu ciddi anlamda izlenme rekorları kırdı. Hakaret ve tehditlerde bulunan sanıkla ilgili biz de şikayetçi olduk. Görevimiz sebebiyle bu hakarete ve tehdide uğradık. Bugün de duruşmamız sonuçlandı, dava sonuçlandı. Sanık ceza aldı. Hakaretten para cezası aldı. Tehditten de yine 6 aylık bir hapis cezası aldı lakin bu mahkemece ertelendi. Görevimiz nedeniyle hakarete uğramadığımıza karar verdi mahkeme. Ancak biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple itirazımızı yapacağız. Avukatım ile de bütün süreç takip edilecek. Sosyal medya üzerinden hakaretler artık avukatlara da maalesef yoğun bir şekilde yapılıyor. Biz işimizi yapıyoruz. Biz görevimizin başındayız. Müvekkillerimizi savunmak demek hakarete uğramamızı gerektirmiyor. Kaldı ki abisinin duruşmasından önce bizden çok rahat bir şekilde özür dileyebileceği gibi biz şikayetimizi yaptıktan sonra özür dilediğinden dolayı biz affetmedik. Yargı yerini buldu. 1800 TL para cezası aldı hakaretten, 6 ay da tehditten hapis cezası aldı o da ertelendi” dedi.