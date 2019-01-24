İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı 'Osaka-Kvitova'

Avustralya Açık 2019’da tek kadınlarda Japon tenisçi Naomi Osaka, Çekyalı raket Caroline Pliskova’yı yarı finalde 2-1’lik skorla mağlup ederek, finalde Çekyalı tenisçi Petra Kvitova’nın rakibi oldu.

Avustralya Açık 2019'da tek kadınlarda Japon tenisçi Naomi Osaka, Çekyalı raket Caroline Pliskova'yı yarı finalde 2-1'lik skorla mağlup ederek, finalde Çekyalı tenisçi Petra Kvitova'nın rakibi oldu.


Sezonun ilk Grand Slam Turnuvası olan Avustralya Açık 2019'da sona gelinirken, tek kadınlar kategorisinde final eşleşmesi belli oldu. Yarı final turunda 4 numaralı seri başı Naomi Osaka, Red Lover Arena'da mücadele ettiği rakibi Caroline Pliskova'yı 2-6, 6-4, 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırmayı başardı. Toplam 1 saat 53 dakika süren maçta gülen taraf olan Osaka, finalde Çekyalı diğer tenisçi Petra Kvitova ile eşleşti. Amerika Açık 2018'de tek kadınlar şampiyonu olan 21 yaşındaki raket, Avustralya Açık 2019'da da ismini finale yazdırmayı başardı.



Tek erkeklerde finalistler belli olacak


Tek kadınların ardından tek erkeklerde de finalistler bugün oynanacak maçlarla belli olacak. 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Fransız Lucas Pouille ile oynarken, Avustralya Açık 2019'da isminden sık sık söz ettiren Yunan raket Stefanos Tsitsipas ise 2 numaralı seri başı Rafael Nadal'a karşı kortta olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.