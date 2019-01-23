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Avustralya Açık tek kadınlarda yarı finalistler belli oldu

Avustralya Açık 2019’da tek kadınlarda yarı finalde Japon tenisçi Naomi Osaka, Çekyalı raket Karolina Pliskova ile, Birleşik Amerikalı Danielle Collins ise Çekyalı Petra Kvitova karşısında korta çıkacak.

Avustralya Açık 2019'da tek kadınlarda yarı finalde Japon tenisçi Naomi Osaka, Çekyalı raket Karolina Pliskova ile, Birleşik Amerikalı Danielle Collins ise Çekyalı Petra Kvitova karşısında korta çıkacak.


Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık 2019'da sona gelinirken heyecan yarı final maçları ile devam edecek. Tek kadınlarda çeyrek final mücadelesinde Serena Williams'ı eleyen Karolina Pliskova, Ukraynalı Svitolina'yı geçen Naomi Osaka ile yarı finalde karşılaşacak. Çekyalı raket Petra Kvitova, çeyrek finalde Avustralyalı Ashleigh Barty'i set vermeden geçti. Danielle Collins de Anstasia Pavlyuchenkova'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale çıktı ve son 4'te Kvitova ile eşleşti. Yarı final karşılaşmaları 24 Ocak Perşembe günü oynanacak.



Yarı finale Çekya damgası


Avustralya Açık tek kadınlar yarı finale Çekyalı raketler damga vurdu. 26 yaşındaki tenisçi Karolina Pliskova, yarı finalde 4 numaralı seri başı Naomi Osaka'nın rakibi olurken, vatandaşı Petra Kvitova ise Birleşik Amerikalı Danielle Collins ile final mücadelesi verecek. Çekyalı tenisçilerin yarı finali galibiyetle tamamlaması sonucunda final Kvitova ve Pliskova olacak.

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