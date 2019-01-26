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Avustralya Açık'ta şampiyon Naomi Osaka

Avustralya Açık 2019 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Japon tenisçi Naomi Osaka, final maçında karşılaştığı Petra Kvitova’yı 2-1’lik skorla mağlup ederek, Avustralya Açık 2019’da şampiyon oldu.

Avustralya Açık 2019 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Japon tenisçi Naomi Osaka, final maçında karşılaştığı Petra Kvitova'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek, Avustralya Açık 2019'da şampiyon oldu. Osaka, bu galibiyetle dünya 1 numarası oldu.


Avustralya Açık 2019'da tek kadınlarda şampiyon, oynanan final maçıyla belli oldu. 4 numaralı seri başı Naomi Osaka, finalde karşılaştığı Çek raket Petra Kvitova'yı 7-6, 5-7, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek, kupayı almayı başardı. Rod Laver Arena'da oynanan ve toplam 2 saat 27 dakika süren mücadelede Osaka, sergilediği etkili performans ile 8 numaralı seri başı Kvitova'yı geçerek Avustralya Açık'ta ilk kez şampiyon olmayı başardı. Kariyerinde Avustralya Açık'ta ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan 21 yaşındaki raket, dünya 1 numarası olurken Amerika Açık 2018'in ardından ikinci kez bir Grand Slam şampiyonluğu yaşadı.


Japon tenisçi, mücadele sonunda sevinç göz yaşlarını tutamazken, rakibi Kvitova'ya sarılarak kendisini tebrik etti.

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