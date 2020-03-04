Avustralya'da yaşanan yangın modayı da derinden sarsacak

Avustralya'da yaşanan orman yangınlarının moda sektörüne olumsuz yansıması bekleniyor. Sosyal sorumluluk gereği tüm modacılar safari, tropikal ağaç ve hayvan temalarını öne çıkarıyor.

Genç girişimci Cenk Tezer'in üretimini yaptığı kumaşlar Forever markasıyla 40 ülkeye ihraç ediliyor. Yılda 2 milyon metre üretim yapan ve 40 ülkede bayisi bulunan Daima tekstil, 6 bin patentli modeliyle dünya kumaş modasına yön veriyor. Nişantaşı'ndaki satış mağazasında tüm modellerini sergilediklerini ifade eden Genel Müdür Tezer, “Bu yazın modasını Avustralya'da yaşanan orman yangınları belirleyecek. Yaşanan dram, yok olan ağaç ve hayvanların yaşattığı üzüntü tasarımcıları derinden etkiledi. Sosyal sorumluluk gereği tüm modacılar safari, tropikal ağaç ve hayvan temalarını öne çıkardı. Bu yaz kumaşlar rengarenk ve doğa temalı olacak. Biz de kumaş modellerimizi buna göre dizayn ettik” diye konuştu.

Avustralya'da yaşanan ve binlerce hayvanın ve ağacın yok olduğu yangın faciasının tasarımcıları da derinden etkilediğini ifade eden Tezer, bu yaz hiç olmadığı kadar doğa ve tropikal hayvan figürü kumaşlarda yer alacağını ifade etti. Özellikle çok renkli ve dikkat çekici desenlerin moda olacağını ve 2021 yılında da bu trendin devam edeceğini anlatan Tezer, “Normal şartlarda 3-4 renk olan kumaşlar bu sene 8 renge kadar çıkacak. Bahar aylarıyla birlikte, çicek, doğa ve hayvan desenleri, safari temaları çok öne çıkacak. Tüm dünyada trendler bu yönde olacak. Avustralya'da yaşanan yangın modaya da yön verdi. Bir sosyal sorumluluk bakış açısıyla desenlere yön verildi” ifadelerini kullandı.

Ürettiği Forever markalı kumaşları dünyanın 40 ülkesine gönderen Daima tekstil, özel dikim elbise meraklılarına dönük tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Hazır giyim yerine kendine özel elbise diktirmek isteyenlerin son yıllarda çok arttığına dikkat çeken Tezer, “Çok zayıf ya da kilolu biri kendine uygun kıyafet ararken çok zorlanıyor. Kumaşını alıp üzerine tam oturan elbiseyi diktirmeyi tercih ediyor. Giydiği elbise sadece kendisinde olsun isteyen ya da zevk sahibi kişiler gelip kumaşlarını bizden alıyor. Ortadoğu'da Lübnan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden Arap şeyhleri ve çok zengin iş adamları da günü birlik Nişantaşı mağazamıza gelip kumaş alabiliyor” şeklinde konuştu.

“40 ülkeye 2 milyon metre kumaş üretiyoruz”

Her gelir grubundan kişiye hitap edecek seçenekleri olduğu bilgisini veren Tezer, 100 TL ile 500 TL arasında kumaş seçenekleri olduğunu ifade etti. 6 binden fazla patentli ve sadece kendilerine özgü kumaş desenine sahip olduklarını anlatan Tezer, “Modanın kalbi sayılan İtalya'da çok ünlü ressam ve tasarımcıların bize özel ürettiği çizimlerimiz var. Bu tasarımları Bursa'daki tesislerimizde kumaşlara basıyor ve Nişantaşı ofisimizde sergiliyoruz. Yılda 2 milyon metre kumaş üreterek dünyanın etrafını her yıl 50 defa dolaşacak kadar satış yapıyoruz. Hedefimiz şu anda 40 ülkede olan bayi sayımızı 60'a çıkarmak. Türk tekstil sektörü sadece fason üretim yapmaktan artık markalaşmaya da yönelmeli. Dünya modasını belirlemek için elimizde tüm imkanlar mevcut” dedi.