Avusturya'daki en büyük dövüş organizasyonuna Türkler imza atıyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da on yıldan beri düzenledikleri dövüş sporları etkinliği ile seyirci rekorları kıran organizatörler Bülent Sağlam ve Emre Öztürk, 15 Haziran Cumartesi akşamı yeniden ülkenin en büyük galası olan Vendetta'ya imza atmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar 40'ın üzerinde gala düzenlediklerini vurgulayan başarılı organizatör Bülent Sağlam ve Emre Öztürk, "2009 yılında ‘Ultimate Cage Fighters' ismiyle gerçekleştirdiğimiz dövüş sporları galamız büyük ilgi görmeye başladı. Kısa sürede ülke çapında tanınır organizatörler haline geldik. Ardından galalarımız seyirci rekorları kırmaya başladı. Daha sonra ‘Vendetta' ismiyle karma dövüş sporları galası düzenlemeye karar verince ülkenin en büyük organizasyonu haline geldik. Biz aynı gecede Boks, Kickboks, Thaiboks ve MMA Dövüşleri'ni düzenlemeye başladık. Bu son derece masraflı bir organizasyon oluyor, çünkü her spor için ayrı hakem, ayrı teknik adam getirmek zorundasınız. Tüm bu karşılaşmalarımız kafesin içinde gerçekleşiyor. İzleyicilerimizin bundan büyük bir zevk aldığını görünce bu şekilde devam etmeye karar verdik. Bu yılki galamızda Türk sporcularımız yine dünya ve Avrupa şampiyonlukları başta olmak üzere, birçok dalda ringe çıkacaklar" şeklinde konuştu.

Bülent Sağlam: "Avusturya'nın en büyük dövüş organizasyonu"

Bugün Avusturya'nın en büyük organizasyonu olduklarını belirten Bülent Sağlam, "Buradaki en büyük salon 2 bin 500 kişi kapasiteli. Seyircilerimiz içeri giremiyor çünkü yer yetmiyor. Bu işi Türkiye'ye götürerek, bilgi ve tecrübelerimizi orayla paylaşmaya karar verdik. Bugüne kadar Ankara ve İstanbul olmak üzere iki dövüş galası düzenledik. İstanbul'da on iki bin kişi seyirci kapasiteli Ülker Spor Arena'ya altı bin kişilik seyirci kitlesini çekmeyi başardık. Türkiye'de henüz tanınmadığımız için bu sayı çok iyi. İkinci üçüncü organizasyonumuzda salonu dolduracağımıza inanıyoruz. Rakibin biri güçlü, diğeri güçsüz olunca zevk vermiyor. Düzenlediğimiz karşılaşmalarda dövüşçülerin gücü birbirine eşit olmasına çok özen gösteriyoruz. Böyle olunca karşılaşmalar hem uzun sürüyor ve hem de çok çekişmeli geçiyor, biz de öyle yapıyoruz. Bu kaliteli maçlar izleyicilerin nefeslerini kesiyor. Sırf 300 seyirci Avrupa'dan geldi ve muhteşem maçlara imza attık. Tepkiler çok iyiydi. Gelen izleyicilerin çok hoşuna gitmişti. Biz de devam etmeye karar verdik ve Sakarya ile İstanbul olmak üzere iki gala daha düzenlemeyi planlıyoruz bu yıl içinde" diye konuştu.

Emre Öztürk: "Başarılı Türk dövüşçüleri bünyemize alacağız"

Çok sayıda milli futbolcunun da menajerliğini yapan başarılı menajer Emre Öztürk, genç dövüşçülere fırsat vermeye hazırlandıklarını vurgulayarak, "Türkiye'deki sporculara da Avrupa kapılarını açacağız. Dövüş sporlarında başarıya ulaşan gençler ister Türkiye'den olsun, ister Avrupa'dan olsun bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Kendilerine dünya ringlerinin kapılarını açarak, yardımcı olacağız. Ayrıca buradan iş adamlarımıza da seslenmek istiyorum: Çok başarılı sporcularımız var kulübümüzde. Bunlara sponsorluk yaparlarsa hem kendi reklamlarını gerçekleştirmiş, hem de sporcularımızın başarılarında pay sahibi olmuş olurlar" dedi.