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AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi 20.

hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.



Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi


Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu


Arkas: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Gabriel Candido)


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er, Berk Dilmenler)


Setler: 25-19, 21-25, 25-21, 25-23


Süre: 110 dakika (23, 28, 28, 31)

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