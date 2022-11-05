İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 0 - Arkas Spor: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 7.

hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u konuk etti. Arkas, mücadeleden 20-25, 22-25 ve 22-25 setlerle 3-0 galip ayrıldı.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal


Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Mirsaeid Marouflakrani, Alexandre Ferreira, Emre Vahit Savaş, Yacine Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Hasan Sıkar, Oğuzhan Tarakçı, Pavle Peric)


Arkas Spor: Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Nicholas Hoag, Suarez Perez)


Setler: 20-25, 22-25, 22-25


Süre: 82 dakika (25, 29, 28)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.