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AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Bursa Büyükşehir Belediye Spor: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi 15.

hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta Bursa Büyükşehir Belediye Spor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 25-20, 25-23, 18-25, 25-23'lik setlerle maçı 3-1 kazandı ve ligdeki 10. galibiyetini aldı.



Salon: Burhan Felek


Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Mırsaeıd Marouflakrani, Hasan Yeşilbudak (L), Vahit Emre Savaş, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Arda Bostan, Yacine Louati, Hasan Sıkar, Burak Mert (L), Pavle Peric, Ahmet Tümer, Nikola Meljanac


Bursa Büyükşehir Belediye Spor: Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Caner Ergül, Fatih Cihan, Murilo Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Halit Kurtuluş, Matin Toy, Berk Dilmenler, Burak Çevik, Dmıtrıı Bahov, Voukeng Mbativou Christian Arthur


Setler: 25-20, 25-23, 18-25, 25-23


Süre: 109 dakika (21, 26, 25, 37)

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