AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Spor Toto: 0

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek, AXA Sigorta Efeler Ligi beşinci hafta maçında Ankara temsilcisi Spor Toto’yu konuk etti.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek, AXA Sigorta Efeler Ligi beşinci hafta maçında Ankara temsilcisi Spor Toto'yu konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 28-26, 25-23 ve 25-23'lük setler sonunda 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı mücadele öncesinde ‘Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe' pankartıyla objektiflere poz verdi. Sarı-lacivertliler mücadeleye; Kaan Gürbüz, Marouf Lakrani, Yacine Louati, Pavle Peric, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer altısı ve liberolar Burak Mert-Hasan Yeşilbudak ile başladı.
Spor Toto'nun servisiyle başlayan mücadelede ilk sayı Fenerbahçe'nin oldu. Vucicevic ve Sercan Yüksek Bıdak'la maça giren Spor Toto maçtaki ilk sayılarını buldu. Louati ve Kaan Gürbüz'le 8-5'i yakalayan ev sahibi, Pavle Peric'in de katkısıyla skor avantajını korudu (10-7). Vucicevic'le bir reaksiyon veren konuk ekip, yakaladığı seriyle 13-16 öne geçti. Devamında Louati, Peric ve Kaan Gürbüz gibi skorerlerini etkili kullanan sarı-lacivetliler, farkı 1 sayıya indirdi (18-19). Oldukça çekişmeli geçen setin son bölümünde İzzet Ünver ve Vahit Emre Savaş'ı devreye sokan Fenerbahçe, Marouf Lakrani'yle seti önde bitirdi. (28-26)
Yacine Louati ve Kaan Gürbüz'le sete iyi giren Fenerbahçe, 3 farklı üstünlüğü yakaladı (4-1). Devamında Pavel Kuklinski ve Vucicevic'le üretken bir görüntü çizen Başkent ekibi, farkı 1 sayıya indirdi (7-6). Karşılıklı sayılarla devam eden setin son bölümünde her iki takım da yüksek yüzdeyle hücum etse de Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, seti 25-23 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan sette Vucicevic'le bir seri yakalayan konuk takım 5-4'ü buldu. Devamında Vahit Emre Savaş, Peric, Kaan Gürbüz ve Louati gibi hücum yüzdesi yüksek isimlerinden önemli katkılar alan sarı-lacivertliler 12-8 öne geçti. Mücadele dozajının yüksek olduğu setin kazananı 25-23'le Fenerbahçe oldu ve mücadeleden de 3-0 galip ayrıldı.