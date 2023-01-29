İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Türşad : 0

AXA Sigorta Efeler Ligi 15.

hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Türşad'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 25-21, 26-24, 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı ve ligdeki 12. galibiyetini aldı.



Salon: Burhan Felek


Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Mirsaeid Marouflakrani, Hasan Yeşilbudak (L), Alexandre Ferreira, Vahit Emre Savaş, İzzet Ünver, Arda Bostan, Yacine Louati, Hasan Sıkar, Burak Mert (L), Pavle Peric, Ahmet Tümer, Nikola Meljanac


Antrenör: Daniel Castellani


Türşad: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Ümit Demir (L), Baturay Çağan Serçiler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasınovıc, Hakan Polat, Ali Alp Çayır (L), Mateusz Mika


Antrenör: Mustafa Çayır


Setler: 25-21, 26-24, 25-18


Süre: 86 dakika (32, 31, 23)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.