AXA Sigorta Efeler Ligi: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk ettiği karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Galatasaray HDI Sigorta: Batualp Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Thomas Edgar, Morteza Sharifi, Oğızhan Karasu, Selçuk Keskin, Beytullah Hatipoğlu (L), Onurcan Çakır, Yasin Aydın
Antrenör: Umut Çakır
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Yacine Louati, Emre Savaş, Saeid Marouf, Alexandre Ferreira, Ahmet Tümer, Burak Mert (L), Hasan Yeşilbudak (L), İzzet Ünver, Arda Bostan, Hakan Sıkar, Pavle Peric
Antrenör: Daniel Castellani
Setler: 25-22, 22-25, 25-20, 25-22
Süre: 121 dakika (28, 30, 29, 34)