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AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Spor Toto: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.



Salon: Başkent


Hakemler: Zeki Bocutcu, Ayşim Koşar


Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Micah Ma'a, Nicolas Bruno, Mert Matic, Aziz Nimir Abdel, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen (L), Mustafa Koç)


Spor Toto: Pavel Kuklinski, Özkan Hayırlı, Bozidar Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bidak, Muhammet Kaya (Azizcan Ataoğlan, Abdulsamet Yalçın (L), Çağatay Durmaz, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Amel Dautefendic, Muhammed Aray (L)


Setler: 25-12, 25-19, 25-20


Süre: 76 dakika (22, 27, 27)

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