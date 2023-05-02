AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Ziraat Bankkart: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu’nda play-off final serisi 1.
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda play-off final serisi 1. maçında Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu play-off final serisi ilk maçında Halkbank ile Ziraat Bankart karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Halkbank, seride 1-0 öne geçti. Final Etabı'nın ikinci karşılaşması, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil
Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Jaeschke (Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Bruno)
Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)
Setler: 25-15, 25-16, 23-25 26-24
Süre: 117 dakika (22, 25, 32, 38)