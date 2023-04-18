İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde şampiyon Halkbank oldu

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup eden Halkbank şampiyon oldu.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup eden Halkbank şampiyon oldu.


Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Halkbank ile karşılaştı. Halkbank, mücadeleyi 21-25, 18-25, 12-25'lik setlerle 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.


Şampiyon olan Halkbank, 2023-2024 sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.



Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal


Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Lakrani, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac)


Halkbank: Mert Matic, Jaeschke, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Done, Aslan Ekşi)


Setler: 21-25, 18-25, 12-25


Süre: 81 dakika (27, 30, 24)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.