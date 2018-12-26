AXA Sigorta Kupa Voley Bayanlar Kategorisi'nde eşleşmeler belli oldu

2018-2019 Voleybol sezonu AXA Sigorta Kupa Voley'in bayanlar kategorisi için 8 takım arasında gerçekleştirilen 1'inci etap kuralarının çekimleri tamamlandı.

AXA Sigorta Kupa Voley'in bayanlar kategorisi için 8 takım arasında gerçekleştirilen 1'inci etap kuralarının çekimleri tamamlandı. AXA Sigorta Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kura çekiminde ayrıca 2018-2019 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1'nci devre karşılaşmalarının sona ermesinin ardından sıralamada 5 ila 12'nci sırada yer alan 8 takım, AXA Sigorta Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen '2018 -2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley bayanlar kategorisi kura çekimi' sonucunda eşleşti. Kura çekimine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, TVF liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış'ın yanı sıra kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda ayrıca, AXA Sigorta'nın TVF resmi sigorta sponsoru olduğu da açıklandı.

"Kupa Voley, değerli bir kupa"

Kura çekimi sonrasında konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Fikstür çekimini gerçekleştirdik, bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Devreyi ilk 4'te bitiren takımlar seri başı olarak bekliyor. Diğer 5 ve 12'nci takımlar arasında 2'şer maç üzerinden oynanacak müsabakalarla 4 takım netleşecek. Diğer 8 takım da İzmir'de yapılacak müsabakalarda eleme usulü ile devam edecek. Güzel bir kura olduğunu düşünüyorum. Son birkaç yıldır, Kupa Voley'in bu sistemle çok heyecan verdiğini, güzel maçlar olduğu ve değerli bir kupa olduğunu görüyoruz. Sonunda burada şampiyon olan takımın Avrupa kupalarında ülkemizi voleybolda temsil edecek olması son derece önemli. Bu da bu işin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kupa finalleri İzmir'de oynanacak. Bütün takımlara tekrar başarılar diliyorum" dedi.

"Türk voleybolunda önemli bir gelişim var"

Türk voleybolunda önemli bir gelişimin olduğunun altını çizen AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, ''TVF'nin gerçekleştirdiği bütün organizasyonlarını arkasında bir felsefe var. Kupa Voley'de bunlardan bir tanesi. Çok dengeli bir dağılımı gerçekleştiriliyor. Takımlarının güncel başarıları veya güncel sıralamalarının yerini bulduğu ve hak edenin de doğru bir yere çıkabilme fırsatının olduğu bir kura düzeni var. Bu anlamda çok memnunuz. Şirketimizin Türk voleyboluna önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Bütün genç sporculara örnek olacağını düşünüyoruz. Sadece kadınlar kategorisinde değil, geçen hafta gerçekleştirdiğimiz erkeler kategorisinde de bunu gördük. Bugün eleme maçlarının oynandığı illerde önemli bir seyirci kitlesiyle de karşı karşıya kalıyoruz. Türk voleybolunun yükselen bir yıldız olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

TVF'nin resmi sigorta sponsoru AXA Sigorta oldu

Ölken, sözlerini şöyle tamamladı: "Yükselen değer olan Türk voleybolunun sürdürülebilir olması için mutlaka destelenmesi gerekiyor. AXA Sigorta olarak bunu iki yolda değerlendirme kararı aldık. Bir tanesi temel ihtiyaçları olan ve bu organizasyonun yapılmasıyla ilgili ortaya çıkan maliyetleri karşılayacak bir sponsorluk. Bizim için daha önemlisi sigorta sponsorluğu. Çünkü Voleybol Federasyonu'nun gerçekten büyük yatırımlar gerçekleştirdiği salonlarımızda ve tesislerimizde ortaya çıkan zararların önlemesi, sorumluluklar ve çalışanların korunmasıyla ilgili sponsorluklarımız da başladı. Bu da federasyonun güvenli şekilde bütün projelerini gerçekleştirmesine imkan tanıyacak. Maksadımız, federasyonun bu yolda mutlak suretle kesintisiz hayatına devam etmesini sağlamak''.

2018 - 2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Bayanlar Kategorisi 1. Etap eşleşmeleri şu şekilde:

A - Nilüfer Belediyesi

B - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

C - Aydın Büyükşehir Belediyesi

D - Karayolları

E - Galatasaray HDI Sigorta / Beşiktaş

F - Çanakkale Belediyesi

G- Halkbank

H - Türk Hava Yolları

2018- 2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Bayanlar Kategorisi 1'nci Etabı'nda ilk karşılaşmalar, 04 Ocak 2019, ikinci karşılaşmalar ise; 07 Ocak 2019 tarihinde oynanacak.

Turnuva ile ilgili bilgilendirmede şu açıklama yapıldı: "1'nci etap maçları, biri evinde biri deplasmanda olmak üzere iki maç üzerinden oynanır. Eşleşmedeki ilk karşılaşma, 1'nci devre sonunda oluşan puan sıralamasında rakibinin alt sırasında yer alan takımın sahasında oynanır. İki maç sonunda puan üstünlüğü olan takım final etabında mücadele etmeye hak kazanır. İkinci maçın ardından puan eşitliği söz konusu olursa, ikinci maçın oynandığı salonda, karşılaşmanın bitiminde 15 sayı üzerinden, 'Altın Set' oynanır. Altın seti kazanan ekip, finallerdeki yerini alır. 2018-2019 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1'nci devre karşılaşmalarının sona ermesinin ardından, sıralamada ilk dört sırada yer alan Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta/Beşiktaş/Türk Hava Yolları (3 takımdan biri), 2018-2019 Voleybol Sezonu Kupa Voley bayanlar kategorisi karşılaşmalarına statü gereği direkt olarak final etabından katılacaklar. Turnuvanın final etabı, 22-23-24 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olacak ekip, ülkemizi önümüzdeki sezon CEV Kupası'nda temsil etme hakkı elde edecek.