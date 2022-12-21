AXA Sigorta Kupa Voley: Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Hekimoğlu: 1

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVI’yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVI'yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Burhan Felek
Fenerbahçe HDI Sigorta: Yacine Louati, Vahit Emre Savaş, Oğuzhan Tarakcı, Alexandre Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Pavle Peric)
Hekimoğlu Global Connect Travel BVI: Taha Sabah, Kadir Bircan, Bradley Günter, Mehmet Hacıoğlu, Aleksey Nalobin, Gökhan Çatal, (Uğur Kılınç, Enaboifo, Umut Özdemir (L), Cansın Hacıbekiroğlu, Metin Durmuş (L)
Setler: 25-23, 25-22, 24-26, 25-18
Süre: 116 dakika (28, 29, 32, 27)