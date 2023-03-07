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AXA Sigorta Kupa Voley: Fenerbahçe Opet: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 0

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup etti.

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti.


AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final müsabakasında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit takımları karşılaştı. İki takım da maç öncesinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı pankartla çıktı. Derbinin ilk setine iki takım da oldukça istekli başlarken Fenerbahçe Opet 25-23 galip ayrıldı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci seti de sarı lacivertli ekip 25-15 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi. Maçın son setini ev sahibi ekip 27-25, maçı da 3-0 kazandı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle adını dörtlü finale yazdırdı.



Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ebru Kaya


Fenerbahçe Opet: Macris, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, De Souza, Eda, Gizem (L), Meliha, Lazareva, Meryem


Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Simge (L), Yaprak, Elif, Saliha, Heyrman, Aybüke (L)


Setler: 25-23, 25-15, 27-2


Süre: 82 dakika (27,23,32)

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