Ay-Yıldızlı gurur!

Türkiye'nin evinde Andorra'yı ağırladığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Teknik Direktör Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü 11'deki 7 isim Avrupa'da Türk futbolunu temsil eden futbolculardan oluştu.

Türkiye, Beşiktaş Park'ta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Andorra'yı ağırladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, gruptaki 5. maçına; Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Güven Yalçın, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun 11'i ile çıktı. Güneş'in sahaya sürdüğü bu 11'den 7 isim, bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsilen mücadele ediyor.

İşte o milli yıldız isimler ve takımları:

Zeki Çelik (Lille)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Merih Demiral (Juventus)

Umut Meraş (Le Havre)

Yusuf Yazıcı (Lille)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Cenk Tosun (Everton)