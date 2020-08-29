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Ay-Yıldızlı kızlar, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, yarı final maçında Belarus’u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, yarı final maçında Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.


2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda başarılı bir performans ortaya koyan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, yarı finalde Belarus'u 3-1 mağlup etmeyi başararak finalde boy göstermeye hak kazandı. Millilerde Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.


2012 yılının ardından 2. kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Milliler, finalde ise Fransa-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. Final karşılaşması yarın TSİ 21.00'de oynanacak.



Belarus-Türkiye: 1-3


Hakemler: Benone Visan (Romanya), Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek)


Salon: Gradska Arena, Zenica


Belarus: Bahayeva, Liabiodkina, Burak, Vakulka, Borys, Sauchuk, Kastsiicuhyk (L) (Shahun, Vaskouskaya (L), Karabinovich, Mikanovich)


Türkiye: Hanife Nur, Lila, Sude, İlayda, İpar, Elif Su, Gülce (L) (Çağla, Ege Melisa, Sude Naz, Beren)


Setler: 25-21, 17-25, 22-25, 24-26


Süre: 101 dakika (21, 25, 26, 29)

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