Ayakkabı sektörüne 40 milyon dolarlık katkı

Bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22,2 artışla 328 milyon dolar ihracata imza atan ayakkabı sektörü, yıl sonunda ihracatta rekora imza atmayı hedefliyor.

Arnavutluk, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün'den 800 yabancının katılacağı Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nın sektör ihracatına en az 40 milyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, ayakkabı sektörünün yıl sonunda 1,5 milyar dolarla ihracatta rekora imza atabileceğini belirterek, "Türk ayakkabı sektörü tasarım, üretim kabiliyeti ve fiyat-kalite anlamda dünya ile rekabet edebilir hale geldi. Yabancı alıcılar bizim fuarımıza uğramadan sezonu kapatmıyor. Diğer yandan savaş nedeniyle Rusya'ya yapılan ihracatta bir düşüş bekleniyordu ancak bu olmadı. Ayakkabı sektörü yılın ilk çeyreğinde 25,8 milyon dolarla en fazla ihracatı Rusya'ya gerçekleştirdi" dedi.