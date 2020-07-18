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Ayakkabıdan 844 adet uyuşturucu hap çıktı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şüphe üzerine polisin durdurduğu şahsın poşet içinde taşıdığı ayakkabıdan 844 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine polisin durdurduğu şahsın poşet içinde taşıdığı ayakkabıdan 844 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Otogar ve çevresinde devriye olarak gezen Güven Timleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üst aramasının ardından şüpheli Ramazan İ.'nin (23) elinde bulunan poşeti detaylı inceleyen ekipler, poşet içerisindeki ayakkabıda 844 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Emniyetteki sorgusunun ardından şüpheli Ramazan İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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