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Ayaklar? ???yen amcaya ayakkab?lar?n? verdi

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Bir simit?inin t?m simitlerini ald??? g?r?nt?ler sosyal medyada izlenme rekorlar? k?r?nca bir anda ?nlenen i? adam? ?brahim Y?lmaz bu sefer Dar?laceze'de ortaya ??kt?. Aya??nda terlik olan ya?l? bir amcan?n yan?na yakla?an i? adam? Y?lmaz, ?nas?ls?n? sorusu ?zerine ya?l? amcadan ?ayaklar?m ???yor? cevab? al?nca kendi ayakkab?lar?n? ??kartarak ya?l? amcaya giydirdi. Kendisi ile yoluna yal?n ayak devam etti. ?evredekiler taraf?ndan kayda al?nan bu anlar sosyal medyada payla??ld?.


Y?rekleri ?s?tan g?r?nt?ler sosyal medyada h?zla yay?lmaya devam ediyor.

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