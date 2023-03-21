Ayasofya Cami Ramazan ayı öncesi gül suyu ile yıkandı

Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Ramazan ayı öncesinde dezenfekte işlemi yapıldı. Caminin içi gül suyu ile yıkanarak temizlendi.

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin içi gül suyu ile yıkanarak dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Ekipler daha sonra cami çevresini sıcak suyla yıkayarak temizledi. Dezenfekte çalışmasının Fatih'te bulunan tüm camilerde Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

“Halılar temizlenmekte, ayakkabılıklar silinmektedir”

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, “Ayasofya Camii içerisinde şu an 20 kişiden oluşan ekibimizle birlikte temizlik çalışmaları yapmaktayız. Yapılan bu çalışmalar kapsamında halılar temizlenmekte, ayakkabılıklar silinmektedir. Gül suyu kokusu cami içine sıkılmakta ve dezenfekte çalışması yapılmaktadır. Cami dışında da şadırvan ve avlu ile meydan sıcak su ile yıkanmaktadır” dedi.

“Ramazan ayı boyunca da gül suyu sıkımı devam edecektir”

Çalışmaların Ramazan Ayı boyunca 7 gün 24 saat çalışma esasına göre devam edeceğini söyleyen Yıldız, “Gül suyu uzun süre etkisini devam ettirmektedir. Ramazan Ayı boyunca da gül suyu sıkımı devam edecektir. Fatih'in bütün camilerinde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Ayasofya Camisinin yoğunluğundan dolayı temizlik çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.