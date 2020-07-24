İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler mest etti

86 yıl sonra bugün kılınan Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii’nin dün gece hilal ile birlikte çekilen fotoğraflar mest etti.

86 yıl sonra bugün kılınan Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'nin dün gece hilal ile birlikte çekilen fotoğraflar mest etti.


Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açıldı. Dün akşam saatlerinde fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, Ayasofya-i Kebir Camii ile hilali aynı karede çekti. Ayasofya ile hilalin aynı karede buluştuğu fotoğraflar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.