Namaza gelen cemaatle birlikte eşsiz manzaraya sahne oldu.

Üst katından çekilen görüntülerde Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı. 86 yıl sonra 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. İskelenin kalkmasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ana bölümü tüm ihtişamı ile ortaya çıktı. Restorasyonunun yapılabilmesi için 2013'ten bu yana kurulu olan dev iskelenin kaldırılmasıyla yeni çehresine kavuşan Ayasofya, cemaati ile birlikte eşsiz manzaraya sahne oluyor.