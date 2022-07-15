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Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatmin duası okundu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 15 Temmuz şehitleri için 251 şehit hatmin duası okundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 şehit hatmin duası okundu.


Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yılında, 251 şehit için hatim duası okundu. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duanın ardından cuma namazı kılındı.


Programa katılan Ali Özden isimli vatandaş, “Bu vatan bizim başka yerimiz yok sahip çıkacağız.

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