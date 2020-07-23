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Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya Camii ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda freskleri kapatacak perde düzeni görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda freskleri kapatacak perde düzeni görüldü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunmuştu. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami içerisinde çektirdiği fotoğraflarda Ayasofya'da freskleri kapatacak bir perde düzeneğinin kurulduğu görüldü.

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