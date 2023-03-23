Ayasofya Camii'nin avlusunda vatandaşlar ilk orucunu açtı

Ramazan ayının ilk gününde iftarını açmak isteyen bazı vatandaşlar, Ayasofya Camii'nin avlusunda yerini aldı. İlk iftarını açmak için gelen vatandaşlar dron ile havadan görüntülenirken, bu yıl avluda yoğunluğun oluşmadığı görüldü.

Ramazan ayının ilk gününde, iftarını Ayasofya çevresinde yapmak isteyenler Sultanahmet Meydanı'nda yerini aldı. Bazı vatandaşlar yeşil alanlarda oturarak iftar saatini beklerken, bazıları da banklarda ezanın okunmasını bekledi. İftar saatinin yaklaşmasına yakın mehteran ekibi avluda yerini alırken iftar saatinde ise Fatih Belediyesi tarafından top atış töreni düzenlendi. Ayasofya Camii'nde ezan okunmasıyla ilk oruçlar açılırken bu yıl yoğunluk oluşmadığı görüldü. Ayasofya Camii ve avlusu dron ile havadan görüntülendi.

"Bu sene biraz buruk geçecek"

İlk iftarını Ayasofya Camii'nde açmak için gelen Osman Muşluoğlu, "Bu sene biraz buruk geçecek ama yapacak bir şey yok. Nice güzel birlikte ramazanlar geçirmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.