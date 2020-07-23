İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayasofya çevresinde Cuma namazı için sosyal mesafe stickersları yapıştırıldı

Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii çevresinde sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı.


86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ve Sultanahmet Meydanı'nda, Fatih Belediyesi ekiplerince sosyal mesafe düzenlemesi yapıyor. Namaz kılınacak alanlar metre ile ölçülerken önde ve arkada 1'er metre mesafesine dikkat edilerek etiketler yapıştırılıyor. 35 bin stickersın yapıştırılacağı Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii'nde hazırlıklarda sonra doğru gelindi. Öte yandan, Ayasofya Camii'nin açılış programı için alana getirilen hoparlörlerin, vinçlere asılarak kurulduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.