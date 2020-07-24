İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat havadan görüntülendi

Kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresine vatandaşlar akın etti.

Cami çevresine sığmayan cemaatin ara sokaklarda saf tuttuğu görüldü. Ayasofya çevresinde saf tutanlar havadan görüntülendi.


Yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazı ile Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk Cuma namazında tarihi yarımada doldu. Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarına sığmayan cemaatin ara sokaklarda saf tuttuğu görüldü. Ayasofya çevresinde saf tutan cemaat havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.