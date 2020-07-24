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Ayasofya çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi

86 yıl aradan sonra kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresine vatandaşlar akın etti.

Cami ve çevresindeki vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.



86 yıl aradan sonra kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yıllar sonra kılınacak cuma namazı öncesi cami ve çevresinde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde cami ve tarihi yarımada gözler önüne serilirken vatandaş yoğunluğu da dikkat çekti.

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