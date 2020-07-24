Ayasofya doldu, vatandaşlar Yenikapı'ya akın etti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için binlerce vatandaş İstanbul dışından şehre akın etti. Ayasofya Meydanı'nın dolmasıyla gidemeyen vatandaşlar ise soluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda aldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak için binlerce vatandaşlar İstanbul dışından şehre akın etti. Ayasofya'nın tamamen dolması ve Valilik tarafından girişlerin kapatılması ile birlikte şehir dışından gelen vatandaşlar, soluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda aldı. Cuma namazını Ayasofya'da kılamayacak vatandaşlar için namaz alanları oluşturuldu. Dev ekranlardan Ayasofya'da verilen Kuran tilaveti de gösterilen alanda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenler için Türk Kızılayı tarafından ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasından dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

“Hafızlığımı bitirdiğimde inşallah bu camiye atanmak istiyorum”

Büyüdüğünde torunlarına anlatmak ve ilk cuma namazını burada kılmak için geldiğini söyleyen 11 yaşındaki hafız Ahmet Salih Şimşek, “ Sakarya'dan geldik. Şu anda çok mutluyum. Tarihe ana şahitlik ettiğim için mutluyum. Büyüdüğümde torunlarım olursa bende açılışında ordaydım demek istediğim ve ilk Cuma namazını kılmak için buraya geldim. 11 yaşındayım. Hafızlık yapıyorum. Hafızlığımı bitirdiğimde inşallah bu camiye atanmak istiyorum “ diye konuştu.

“Tarihi güne şahitlik etmek için geldik “

Ayasofya'nın çevresinde olmanın bile mutlu ettiğini söyleyen Muharrem Şimşek,“ Sakarya'dan geliyoruz. Mutluyuz. Ayasofya'nın açılışına; tarihi güne şahitlik etmek için geldik. Ümmet-i Muhammet'e Ayasofya'nın açılışı hayırlı olsun. Kudüs'ün de açılışını bu ümmet birlik ve beraberlik içinde olduğunda görecektir. Buna da canı gönülden inanıyoruz. Biz Ayasofya'nın içinde kılamayacağımızı biliyoruz. Ama çevresinde de olmamız ve akşam saatlerinde tekrar oraya varabilmemiz yine bizi mutlu edecektir. Amacımız buralara gelmekti. Cumayı burada kılacağız inşallah. Ayasofya'da kılamayacağımız için üzgünüz ama diğer vakitlere katılırız “ dedi.