Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram yoğunluğu

Vatandaşlar, polis kontrol noktalarından geçerek meydana alındı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar meydana polis kontrol noktalarından geçerek alındı. Fatih Belediyesi ekipleri de meydana gelen vatandaşlara maske, dezenfektan ve hatıra madalyonu hediye etti.

"Çifte bayram yapıyoruz"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelen Şükran Yavaş, “Çifte bayram yapıyoruz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan bizi buralara getirdi, bu günleri yaşattı. Ne mutlu bize. Daha önce de geldim ama o zaman paralıydı, cami olduktan sonra ilk kez geldik” dedi.

“Osmanlı'yı da seviyorum ben, Cumhuriyet'i de severim“

Paşa kıyafeti ile gelen Mehmet Zengin ise “Yaşım 61, ilk kez geçen hafta buraya geldim. Şükür bugünleri de görebildik. Geçen hafta ikindiye geldim. Bugün de bayram namazında buradaydık. Şimdi de cumayı bekliyoruz. Ben ceddimi sevdiğim için bugün Abdulhamit zamanının paşa kıyafetini giydim. Osmanlı'yı da seviyorum ben, Cumhuriyet'i de severim” ifadelerini kullandı.