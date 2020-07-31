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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci cuma namazı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yılın ardından ikinci kez cuma namazı kılındı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılın ardından ikinci kez cuma namazı kılındı. Caminin içi ve Sultanahmet meydanı cemaat ile doldu.


86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde cuma namazında cemaat ile doldu. Cami içine sığmayan vatandaşlar, namazlarını cami önüne serilen hasırların üzerinde kıldı. Bazı vatandaşlar ise kendi getirdikleri seccadeleri çimlerin üzerine sererek cuma namazını kıldı. Meydanda kurulan dev ekranda cami içi ve hutbe yayını yapıldı. Vatandaşlar, meydana polis kontrolünden geçerek alındı.


Polis ekipleri ise devriye gezerek yoğunluk sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi. Turist ziyaretine namaz süresince kapatılan cami, namaz kılındıktan sonra yeniden turistlerin ziyaretine açıldı.

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