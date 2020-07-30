İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi bayram namazına hazırlanıyor

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Son olarak da gece saatlerinde geniş çaplı temizlik yapılacak.


İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi temizlik, dezenfekte ve gül suyu kullanımı için kısa süreliğine ziyarete kapatıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı öncesinde geniş kapsamlı dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalarda caminin temas edilmeyen her noktasına dezenfektan sıkılırken, halılar elektrikli süpürgelerle temizlendi. Yapılan çalışmaların ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tekrar ziyarete açıldı.


Öte yandan, bu gece saat 01.00-04.00 arası Kurban Bayramı namazı öncesi son detaylı temizlik, dezenfekte ve saf düzeni işaretleme çalışmaları yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.