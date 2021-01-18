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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kartpostallık manzara

Kar yağışı ile birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı ile birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.


İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah şiddetini artırdı. Önce yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluştu.



Kar yağışı bu sabah tarihi yarımadada da etkisini gösterdi. Turistler, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ve Sultanahmet Camii'nde oluşan bu güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.

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