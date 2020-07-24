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Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesini kılıç geleneğiyle okudu.



Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. İlk namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile çok sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ilk namaz için kadınlar bölümünde yerini aldı. Vatandaşlar da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yıllar sonra kılınan ilk namaza yoğun ilgi gösterdi. Namaz öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu. Ardından seneler sonra Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı. Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesini kılıç geleneğiyle okudu. Alanda namaz kılınacak bölümler saatler öncesinden dolarken namaz öncesi cami çevresine girişler de kapatılmıştı.

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