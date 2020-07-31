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Ayasofya'da bayram sabahında sabah namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Bayram sabahında Sabah Namazını kılmak isteyen Müslümanlar içeride sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Bayram sabahında Sabah Namazını kılmak isteyen Müslümanlar içeride sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu.


86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde bayram sabahında sabah namazı kılındı. Gece saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeri alındı. Güvenlik, temizlik ve dezenfektan çalışmalarının ardından namaz için vatandaşlar alınmaya başlandı. Kadın erkek, genç yaşlı, çok sayıda Müslüman namazı kıldıktan sonra tekbirler getirdi, dua etti.

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