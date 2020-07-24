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Ayasofya'da ilk Cuma, Göktürk-1 uydusundan böyle görüntülendi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı.

Cuma namazına katılan 350 bin kişi, Göktürk-1 uydusundan da görüntülendi.


Seneler sonra Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazı için on binlerce vatandaş alana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazına 350 bin kişinin katıldığını açıkladı. 350 bin kişinin katıldığı Cuma namazı, Göktürk-1 uydusundan da görüntülendi. Çekilen fotoğraf karesinde kalabalık, binlerce metre yükseklikten net bir şekilde görüldü.

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