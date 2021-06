Ayasofya'daki hat sergisi büyük ilgi görüyor

Fetih haftası faaliyetleri bünyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayasofya Kebir Camii Şerifi girişinde açılan 12 eserlik hat sergisi, dünyanın ve Türkiye'nin değişik yörelerinden gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Albayrak Grubu'nun her yıl ananevi hale getirdiği hat takvimi için seçilen eserlerin orjinalleri sergileniyor. Özel bir kurulun her yıl seçerek oluşturduğu 12 eserin yer aldığı takvimdeki eserler, 2021 yılında 'Selamlaşmak' konusu üzerine oluşturuldu. 12 hat sanatçısının çalışmalarından oluşan takvimdeki eserler, Ayasofya Camii'nde Fetih Haftası programında vatandaşlarında beğenisine sunuldu. Her sene farklı konuların seçildiği takvim projesin de bu yıl Kur'an-ı Kerim'de yer alan selamlaşma ile alakalı ayeti kerimeler ele alındı. Klasik tarzdaki hat eserlerinin yanı sıra, bazı sanatçılar farklı istifleri ile de takvimde yer almayı başardı. Sergide, takvimde eserleri basılan

hattatlar Abdurrahman Depeler, Ali Toy, Aydın Kızılyar, Davut Bektaş, Ferhat Kurlu, Mehmed Özçay, Muhammed Yaman, Mustafa Parıldar, Osman Özçay, Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Zeki Seyidoğlu'nun çalışmaları yer alıyor. Vatandaşlar ise namaz çıkışında ilgilerini çeken sergiden memnun olduklarını ifade ederek, "1934'ten günümüze Ayasofya'nın durumu gözler önünde. Rabbimize bugünleri gösterdiği için şükürler olsun. Selamlaşma ile alakalı sergide mekanın ruhuna uygun olarak hazırlanmış. Eserleri yakından inceleme fırsatı bulduk. Mekana uygun, anlamlı bir sergi. Her namaz çıkışında en az 50 kişi eserleri inceliyor" dediler.

Serginin, Haziran ayı sonuna kadar ziyaret edilebileceği öğrenildi.