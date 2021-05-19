Ayasofya'dan başlayan 19 Mayıs bisiklet turu drone ile görüntülendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılında 102 bisikletçi İstanbul turu için yollara çıktı. Ayasofya'dan başlayan bisiklet turu, drone ile havadan görüntülendi.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nin düzenlediği bisiklet turuna katılan 102 sporcu Ayasofya'da bir araya geldi. Yapılan hazırlıkların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın programa start vermesiyle bisikletçiler Beşiktaş' a doğru pedal çevirmeye başladı. Kutlamalara iki dünya rekoru sahibi basketbolcu Ecrin Mart da top sektirme gösterisiyle katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemi kapsamında açıklama yapan İstanbul valisi Ali Yerlikaya, “Bugün çok özel bir gün. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. Sene-i devriyesi. Sabahleyin Taksim'de Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve gençlerimiz çelenk programını icra ettiler. Bugünden başlayarak bu hafta boyunca valiliğimiz tertip komitesinin organize ettiği etkinlikler yapılacak. Tabii pandemi koşullarında. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biraz önce sizlerle birlikte İstanbul'da bisikletle uğraşan, bisiklet sporu yapan gençlerimizin 20 km'lik yarışının startını verdik. Onları katılımlarından dolayı tebrik ediyorum. Tekrar onların bayramlarını tebrik ediyoruz. Bu bayram bizim için gerçekten çok önemli, çok değerli. Çünkü 16 Mayısta Bandırma Vapuru ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları buradan hareket ettiler ve biliyorsunuz 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastılar. 19 Mayıs ruhu neydi değerli arkadaşlarım? Bizim milli mücadele startını , teşbihte hata olmasın milli mücadele ateşinin yakıldığı ilk gün bugündür. Samsun' a ilk adımla birlikte hemen akabinde diğer vilayetlerimiz olmakla birlikte bu ateş bu bağımsızlık ruhu etrafında kenetlenme tüm Anadolu'ya yayıldı. Ve 23 Nisan 1920 de cumhuriyet ile ile taçlandı. Bugün Gazi ‘nin gençlere armağan ettiği bir gün. Bütün ümidim gençliktedir dediği gün. Değerli kardeşlerim ben İstanbul'un, ülkemizin bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve şehitlerimizi, tüm gazilerimizi hayırla , şükranla ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Programın sona ermesinin ardından vali Ali Yerlikaya meydandaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Meydanda bulunan bir mısır tezgahının başına geçen Yerlikaya, basın mensuplarına mısır ikramında bulundu.