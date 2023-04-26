Ayasofya'dan TCG Anadolu'ya eşsiz manzara

Ayasofya Camii'nden TCG Anadolu gemisine eşsiz manzara görenleri mest etmeye devam ediyor. Gemi vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle İstanbul'da, yeniden aynı manzaraya demirledi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu tüm ihtişamıyla bir kez daha Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi manzarasına demirledi. İstanbul'da 17 Nisan'da vatandaşların ziyaretine açılan gemi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında boğazdan geçiş yaparak halkı selamlamıştı. TCG Anadolu yoğun ilgi nedeniyle bir kez daha Sarayburnu Limanı'na demirleyerek Ayasofya ve Topkapı Sarayı manzarasına konuşlandı.

2 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak

TCG Anadolu bugüne kadar 92 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Sarayburnu Sahili'nde vatandaşların ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturduğu gemi, 2 Mayıs'a kadar görülebilecek.