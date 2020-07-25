Ayasofya'nın açılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrine vatandaş akını

Dün kılınan cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri bugün ziyaretçi akınına uğradı. Yurt dışından ve yurt içinden gelen vatandaşların türbenin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, dün kılınan cuma namazıyla birlikte 86 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı. Yurtdışından ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlar ertesi günü soluğu Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde aldı. Türbede dua edebilmek için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni tip korona virüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında içeriye sırayla alınan vatandaşlar dua ettikten sonra türbeden ayrıldı.

“Atamıza teşekkür etmek ve dualarımızı okumak için geldik”

Almanya'dan gelen Mesut Yavuz, “Mutluyuz 86 yıl sonra camimize kavuştuk. Dün bizde oradaydık. Alandaki sevinci ve hüznü anlatacak kelime bulmuyorum. Burada da atamıza teşekkür etmek için ve dualarımızı okumak için geldik. Aslında dün gelmeye niyet etmiştik ama gelemedik. Bugün kalktık namazımızı kıldık ve buraya geldik. Dedemizi görüp gideceğiz inşallah. Almanya'da yaşıyoruz bu ziyaret için geldik iki günlüğüne yarın dönüyoruz” dedi.

“Ben kutsal topraklara da gittim, şuan aynı duyguları hissediyorum”

Kırıkkale'den gelen Orhan Buğdaycı, “Dün Ayasofya'da açılışa katıldık. Bugünde buradayız elhamdülillah. Güzel bir duygu Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Ben kutsal topraklara da gittim, şuan aynı duyguları hissediyorum” şeklinde konuştu.

“Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan sebep oldu”

Aydın'dan gelen Fadime Akdağ, “Aydın'dan Ayasofya'nın açılışına katılmak için geldik. Bugün de Fatih Sultan Mehmet türbesini ziyarete geldik. Fatih Sultan Mehmet orayı cami yaptı ama daha sonra müze oldu ve 86 yıldır bir acıydı içimizde. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan sebep oldu” diye konuştu.