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Ayasofya'nın son yalnız cuması

Ayasofya cemaatsiz geçirdiği son Cuma namazında havadan görüntülendi.

Görüntülerde Ayasofya'nın çevresinde polis barikatının kurulu olduğu ve basın mensupları ile birlikte bir çok vatandaşın bulunduğu görüldü.


Dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararını Danıştay 10. Dairesi tarafından açıklanmıştı. Kararda Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiği açıklandı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini içeren kararnameyi imzaladı.


İmzalanan kararname ile birlikte 24 Temmuz Cuma günü ilk Cuma Namazında Ayasofya'nın içinin ibadete açılacağı duyuruldu. Ayasofya'nin cemaatsiz geçirdiği son Cuma namazı havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde Ayasofya çevresinde polis barikatı konulduğu ve çok sayıda basın mensubu ile vatandaşların meydanda bulunduğu görüldü. Sultanahmet Caminde ise sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma namazı kılındı. Vatandaşlar Avluyu ve dış bahçeyi tamamen doldurduğu görüldü.

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