İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayazağa'da ticari araç dere yatağına uçtu, araçtakilerin burnu bile kanamadı

Sarıyer Ayazağa’da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu.

Sarıyer Ayazağa'da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu. Araçta bulunanlar ise kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.


Kaza, saat 16.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa'da bulunan ormanlık yolda meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün kontrolünden çıkan 34 BG 0075 plakalı hafif ticari araç, dere yatağına uçtu. Kazada şans eseri araçta bulunan kimsenin burnu bile kanamadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunanları sağlık kontrolden geçirirken, polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.