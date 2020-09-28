Ayçiçek görevinden ayrıldı

Savunma sanayii alanında projeler geliştiren Albayraklar Holding CEO'su Sertan Ayçiçek, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Uzaktan etkili kablosuz milli enerji silahı Wattozz benzerinde bir çok savunma sanayi ürünü geliştiren Albayraklar Holding'de ayrılık yaşandı. Holding'in 4 yıldır CEO'luk görevini yürüten Sertan Ayçiçek görevinden ayrıldığını açıkladı. Ayçiçek açıklamasında “Yaklaşık 4 yıldır şevkle sürdürdüğüm görevimden istifa ediyorum. Tamamen profesyonel nedenlerle almış olduğum bu kararım, değerli büyüğüm Adnan Albayrak ile devam eden ağabey-kardeş ilişkimizi hiç bir zaman etkilemeyecektir. Gönüllerimiz her daim birdir” ifadelerine yer verdi.