Ayda bebeğin sesini Kadıköylü arama kurtarma ekibi duydu

İzmir'deki depremin ardından enkaz altındakileri kurtarabilmek için mücadele sürüyor. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma takımı (BAK Kadıköy) Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda bebeğe ulaşan ilk ekip oldu. BAK Kadıköy üyesi Nusret Aksoy'un duyduğu çığlıklar, Ayda bebeğin hayatını kurtardı.

Ayda'nın sesini duydu, çalışmaları durdurdu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'ndan 91'inci saatte 3 yaşındaki Ayda Bebek çıktı. 3 yaşındaki Ayda bebek, 91 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ayda Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında Ayda bebeğin sesini duyan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy yaşananları şöyle anlattı: ''Tam bloğu kaldırıyorduk, alandan bir çığlık sesi duydum. Jeneratörü durdurdum. 'Kimse var mı?' diye bağırdık. Bir ses geldiğini, herkese sessiz olmasını söyledim. ‘İyiyim' diye bir ses geldi. ‘İsmin ne' dedim, ‘Ayda' dedi. ‘Ayda iyiysen hareket yap bana' dedim. Elini salladı. Biz de AFAD ekiplerine haber verdik, onlar çalışmaya geldi” dedi.

Ayda bebek bize umut oldu

İki günden bu yana enkaz alanında olan ve Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) ile sahada olan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür etti. Odabaşı; “Nusret arkadaşımızın Ayda'nın sesini duyması ile beraber bir heyecan yaşandı. Biz buradaydık, bazı arkadaşlarımız dinlenmedeydi, geri geldiler. Bu olaya vesile olduğumuz için çok gururluyuz. Ayda bebek artık bir Kadıköylü. Bundan sonra onu yalnız bırakmayacağız. Ayda bebek bize umut oldu. Dün gece akıllarda ‘acaba birine ulaşabilir miyiz' sorusu vardı. Ama bugün herkes başka bir motivasyon yaşıyor” diye konuştu.

BAK Kadıköy'ün 25 kişiden oluşan, arama kurtarma alanında eğitimli personeli, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları için gerekli malzemeleri taşıyan 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracı ve bir otobüs eşliğinde yola çıkmıştı.